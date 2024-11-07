وزارة الزراعة: تخفيضات 25% على السلع الغذائية واللحوم بـ 280 جنيهًا

كتبت أسماء نصار

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق قوافل منافذها المتنقلة، المحملة بـ منتجاتها الغذائية المختلفة في جميع المحافظات، لرفع العبء عن كاهل المواطنين والمساهمة في خفض الأسعار.

ويتم طرح السلع للمواطنين، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تصل إلى 25% بيض المائدة، اللحوم الطازجة، الدواجن، ومنتجات الألبان، والبقوليات، والخضر والفاكهة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار 9 منتجات غذائية فى منافذ وزارة الزراعة:

1- بيض المائدة 150 جنيهًا للكرتونة.

2- اللحوم البلدية 280 جنيها.

3- زيت الزيتون لتر بـ 180 جنيها.

4- عسل النحل من 60 إلى 120 جنيها.

5- العسل الأسود 45 جنيها.

6- المربى 60 جنيها.

7- الزبدة الجاموسى 150 جنيها، والبقرى 140 جنيهًا.

8- كيس المكرونة 9 جنيهات.

9- اللحوم البلدى 280 جنيهًا.