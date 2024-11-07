اليوم السابع
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مسؤول الدبلوماسية فى الفاتيكان يهنئ ترامب بفوزه فى الانتخابات الأمريكية

الخميس، 07 نوفمبر 2024 03:35 م
مسؤول الدبلوماسية فى الفاتيكان يهنئ ترامب بفوزه فى الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب
فاطمة شوقى

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هنأ الكاردينال "بيترو بارولين" كبير دبلوماسي الفاتيكان وأمين سر الدولة اليوم  الخميس، الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتمنى أن يحظى بـ"حكمة عظيمة" فى العودة إلى البيت الأبيض.

وعلى هامش فاعلية في روما، أعرب "بارولين" عن اعتقاده بأنه يجب أن يعمل قبل كل شيء ليكون رئيسا للبلاد بأكملها وبالتالي التغلب على الاستقطاب الذي نشعر به بوضوح شديد في الوقت الحالي، وفقا لصحيفة الجورنال الإيطالية.

وتعد تعليقات الكاردينال هي أول تصريحات علنية لمسئول في الفاتيكان بشأن فوز الرئيس ترامب أمس الأربعاء.

وكان المرشح الجمهوري دونالد ترامب قد قال أمس الأربعاء،  في كلمة له أعلن فيها فوزه في الانتخابات الرئاسية إن أمريكا ستبدأ "العصر الذهبي".

ولدى الرئيس المنتخب فترة لانتقال السلطة تمتد 75 يوما لتشكيل فريقه قبل يوم التنصيب فى 20 يناير المقبل، تبدأ من اليوم، وسيكون أحد البنود الأساسية  شغل نحو 4 آلاف منصب حكومى بمعينيين سياسيين، وأشخاص تم اختيارهم خصيصا لوظائفهم من قبل فريق ترامب.







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