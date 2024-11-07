فون دير لاين تتطلع إلى العمل مجددا مع ترامب

كتبت: هناء أبو العز

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها تتطلع للعمل مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مرة أخرى لتوطيد العلاقات عبر الأطلسي.

وأضافت: لدي بعض الخبرة في العمل مع الرئيس ترامب، وذكرت أن من المهم جداً أن يحقق الجانبان معاً مصالحنا المشتركة.

وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية، الرئيس المنتخب ترامب، مؤكدة على أهمية العلاقات الأوروبية الأمريكية، والعمل بشكل مشترك على أجندة عبر أطلسية قوية.

وتوالت بالأمس كلمات التهاني من قادة العالم للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بعدما أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 5 نوفمبر الحالي.

