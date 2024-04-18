اليوم السابع
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هيئة النظافة بالقاهرة ترفع مخلفات الهدم بمحيط الطريق الدائرى.. صور

الخميس، 18 أبريل 2024 03:55 م
هيئة النظافة بالقاهرة ترفع مخلفات الهدم بمحيط الطريق الدائرى.. صور رفع المخلفات
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة أسفل الدائري بقطاعات البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

ووجه رئيس الهيئة، الشؤون الفنية والإنقاذ المركزي بسرعة الدفع بفرق العمل بسيارات ومعدات الهيئة لرفع كافة التراكمات والمخلفات وتسويه وتمهيد الأرض أسفل الطريق الدائري بأفرع الهيئة بقطاعات الثلاث أفرع الهيئة بالمنطقة الجنوبية مواكبة لرفع مستوى المظهر الحضاري والجمالي للطربق الدائري مع خطة الدولة ومحافظة القاهرة لتحسين الرؤية البصرية لكافة المباني الواقعة بطول الطريق الدائري.

رافق رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة خلال الجولة، العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئه والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئه للنظافه والمهندسة ريحاب اباظه رئيس المركزيه للشوؤن الفنيه والساده مديري الإنقاذ المركزي والأفرع.

 

رفع المخلفات
رفع المخلفات

 

رئيي الهيئة خلال الجولة
رئيس الهيئة خلال الجولة

 

عمال الهيئة خلال العمل
عمال الهيئة خلال العمل






القاهرة

الطريق الدائري

الرؤية البصرية

الهوية البصرية

المتحف المصري



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