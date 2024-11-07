رئيس كوريا الجنوبية يبحث مع ترامب التعاون الأمنى ووضع كوريا الشمالية

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هنأ الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وبحث معه تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الحليفين، والوضع المتعلق بكوريا الشمالية.

وقال كيم تاي هيو، نائب مدير الأمن القومي في الرئاسة الكورية الجنوبية-وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن المكالمة تضمنت مناقشات حول الأمن والاقتصاد والقضايا العالمية، واتفق الزعيمان على أن يحددا قريباً موعداً ومكاناً لعقد اجتماع شخصي.

ونقل المسؤول عن يون قوله "إن ولاية ترامب الأولى أرست الأساس للعلاقة الثلاثية القوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، معرباً عن أمله في تطوير التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ليكون شراكة وثيقة تغطي جميع مجالات الأمن والاقتصاد".

كما ناقش الجانبان الوضع المتعلق بكوريا الشمالية، بما في ذلك تطوراتها النووية الأخيرة وإطلاقها للصواريخ ونشر قواتها في روسيا، وأعربا عن قلقهما بشأن هذه القضايا الأمنية وإلحاح الوضع في أوكرانيا، وفقًا لنائب مدير الأمن القومي.

وأشار إلى أن ترامب ذكر أن الولايات المتحدة تسعى إلى العمل مع كوريا الجنوبية في قطاع بناء السفن، وخاصة بناء السفن الحربية وصادراتها وأعمال صيانتها وإصلاحها.