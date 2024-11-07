رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى اتفاقية جامعة شيكاغو وكلية التجارة

كتب محمود راغب

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة دينا راشد مساعد عميد بجامعة شيكاغو الأمريكية، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، والدكتورة هيام وهبة منسق عام الاتفاقية ووكيل كلية التجارة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، بالإضافة إلى عدد خمسة من الطلاب المتميزين الملتحقين بالدراسة بجامعة شيكاغو خلال العام الجامعى السابق 2023 /2024 في إطار المنحة.

جاء هذا اللقاء قبيل الندوة التعريفية التى نظمتها كلية التجارة للعام السابع على التوالي حول برامج المنح الدراسية ۲۰۲٤ - ۲۰۲۵ المقدمة من جامعة شيكاغو وفقاً لإتفاقية التعاون بين جامعة شيكاغو الأمريكية وجامعة عين شمس لكلية التجارة .

وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، على التزام الجامعة بتعزيز تعاونها الأكاديمي مع جامعة شيكاغو، وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا التعاون، مشيرا إلى حرص الجامعة على الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية ذات السمعة العالمية، كما دعا الطلاب إلى نقل خبراتهم وتجاربهم إلى زملائهم داخل الجامعة، بما يسهم في رفع مستوى العملية التعليمية وتعزيز التواصل الأكاديمي بين الطلاب والخريجين، كذلك دعاهم لتطوير قدراتهم باستمرار ومواكبة التطورات.

كما أوضحت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤؤن خدمة المجتمع والبيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤؤن الدراسات العليا والبحوث ضرورة اشتراك الطلاب فى بناء ونقل المعرفة والخبرات المكتسبة لجميع الطلاب والمساهمة فى المشاركة فى تطوير الانشطة داخل الجامعة والمجتمع.

واعرب الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة عن أمتنانه لحصول أبناء كلية التجارة على 20 منحة على مدار السنوات الست الماضية، كما أثني على المجهود المبذول من جميع القائمين على هذا التعاون، موجها الشكر لإدارة الجامعة على ما قدمته من دعم وتوفير لكافة الامكانيات المادية والمعنوية فى سبيل دعم الطلاب بمختلف الأنشطة الدراسية والبحثية والجامعية التى تصقل من مهاراتهم لجعلهم اكثر منافسة فى سوق العمل.

كما أكدت الدكتورة هيام وهبة على أهمية الاتفاقية والتى بدأت من 2019 ، مؤكدة ان هذه المنحة أتت بثمارها فى تحقيق مستويات علمية ومعرفية أفضل للطلاب كما أوضحت حصول 3 طلاب من ابناء الكلية على فرصة لإستكمال دراستهم والتخرج من جامعة شيكاغو. الأمر الذى يؤكد أن برنامج التبادل الطلابي مع جامعة شيكاغو حقق ما خطط له فى تطوير كوادر تحظي بتعليم متميز.

جدير بالذكر أن الندوة التعريفية المنعقدة بقاعة الدكتور على لطفى بكلية التجارة شهدت حضورطلابي كبير من أبناء كلية التجارة بالفرقتين الثانية والثالثة ببرامج الساعات المعتمدة ، وخلال الندوة قام الطلاب الخمسة الحاصلين على منحة شيكاغو خلال العام الجامعى السابق بتعريف الحضور بتجربتهم خلال السفر والدراسة واهم المميزات التى أكتسبوها خلال هذة التجربة موجهين الشكر لادارة الكلية على الدعم والتشجيع واتاحة مثل هذه الفرص للطلاب .