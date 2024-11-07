إعلام عين شمس تنظم ورشة عمل حول "صناعة الفيلم الوثائقى والروائى القصير"

كتبت – بتول عصام

نظمت كلية الإعلام جامعة عين شمس ورشة عمل عن صناعة الفيلم الوثائقى والروائى القصير للمخرج والكاتب أحمد عبد العليم قاسم، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة د. محمد ضياء زين العابدين، ود. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. هبة شاهين عميدة كلية الإعلام، ود. سلوى سليمان وكيلة كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب.

استعرض أحمد عبد العليم مقتطفات من فيلم "جامعة أون"، الذى يسلط الضوء على تاريخ جامعة عين شمس العريق، موضحا تقنيات جذب المشاهدين فى الأفلام، مثل بناء السيناريو وابتكار لقطات مؤثرة، كما تناول الفرق بين الأفلام الوثائقية وأفلام الدراما و"Docudrama"، موضحًا الخصائص الفريدة لكل نوع.

تضمن البرنامج عرض مقاطع من عدة أفلام، مع شرح الفروقات بين العرض التشويقى والترويجى، كما أبرز أهم الفروق بين الرواية والسيناريو المأخوذ منها، والمؤثرات الصوتية وعنصر الصمت وكيف يؤثران على الفيلم، واستكمل الورشة بمناقشات مع الطلاب، وأبدى إعجابه بتفاعلهم فيما يخص الأفلام وفنياتها.

وأكد أهمية عبارة "من لا يقرأ، لا يكتب" ليشير لأهمية مشاهدة الأفلام والوعى بمستجداتها لنستطيع المشاركة فى إنتاجها، مشيرا إلى أهمية الذكاء الصناعى فى صناعة الإعلام، وضرورة تعلم كيفية كتابة الأوامر بدقة للحصول على نتائج مثلى، واختتمت الورشة بتكريم من د. هبة شاهين للمخرج أحمد عبد العليم، تقديرًا لجهوده وإسهاماته المميزة.