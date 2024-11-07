ترشيح‫ الإقليمى للأغذية والأعلاف للكشف عن الأغذية المهندسة وراثيا بأفريقيا

كتبت أسماء نصار

تلقي الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا من الدكتور محمد الشربيني مدير المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف استعرض فيه نشاط المركز.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تم ترشيح المركز الاقليمي بحيث يصبح المعمل المرجعي على مستوى قارة افريقيا في مجال الكشف على الأغذية المهندسة وراثيا "بدول منطقة الكوميسا ".

2- تم ترقية المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف من مختبر مساعد إلى مختبر مرجعى للكشف عن الأغذية المهندسة وراثياً حيث أستوفى المعايير اللازمة في جميع النقاط التحكيمية التي تم تقييمها .

3-حصل معمل البروتين بالنسبة لعينات اختبار الكفاءة الدولي على المركز الأول على مستوى العالم من بين 158 مشاركين في هذا البرنامج التابع لجهه BIPEA الفرنسية .

4-حصل معمل المخلفات الزراعية على المركز الأول و السادس في تحليل ال ADF, ADL على التوالي من ضمن 158 معمل المشاركين فى البرنامج المذكور اعلاه.

5- عدد المركبات التى تقدمت بها الشركات للتسجيل (557) مركب محلى الصنع ومستورد .

6- الشهادات المعتمدة (568) شهادة محلية الصنع ومستوردة .

6- ( 480) شحنة سماد واردة للمركز الإقليمي للفحص والأفراج عنها.

7- (560 ) شحنة أضافات الأعلاف واردة للمركز الإقليمي للفحص والإفراج عنها.

8- إصدار ( 196 ) إستمارة تسجيل أعلاف وإضافاتها مستوردة .

9- إصدار ( 480) إستمارات تسجيل أعلاف وإضافاتها محلية الصنع .

10- عدد عينات علف دواجن وحيوانى ( 718) منهم (527) عينات علف دواجن و (191 ) عينات علف حيوانى .

11- سحب عينات وإصدار شهادات مطابقة ل (66) شحنة تصدير بعد موافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية.

12- (166) تجربة تشغيل ل (448) عينة لخطوط إنتاج جديدة لمصانع الأعلاف وإستخراج تراخيص مع قطاع الإنتاج الحيوانى .

13- (5) عينات مضبوطات يتم تحويلها للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عن طريق النيابة العامة .

14- عينة تحكيم تم تحويلها من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة .

15- لجنة للتفتيش والمرور المفاجئ على المصانع المختلفة بالمحافظات وتم المرور والتفتيش على مصنع بالإضافة إلى (3) عينات تم سحبها من المصانع لإجراء التحاليل اللازمة عليها .