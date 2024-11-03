معهد البحوث الزراعية ينظم دورة تدريبية حول تحسين نظم الإنتاج الحيواني والداجني

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية حول تحسين نظم الإنتاج الحيواني والداجني، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وقال الدكتور محمد الشافعى مدير المعهد، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الإنتاج الحيواني والداجني، وفي إطار التعاون المستمر بين مركز البحوث الزراعيه والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وأشار مدير المعهد، إلى أن الدورة التدريبية استهدفت التعرف على مفهوم النظم المزرعية والجانب التطبيقي لها في تربية ورعاية الحيوانات المزرعه المختلفة وكيفية الاستفاده منها لزيادة الإنتاج والتغلب علي المشاكل والعقبات التي تواجهه المربي منها تأثيرات التغيرات المناخية.

واضاف أنه تم أيضا مناقشة الإحتياجات الغذائية للمجترات والاعلاف والموارد العلفية المتاحة واهم المتطلبات لتنمية قطاع الثروة الحيوانيه ونظم انتاج الاغنام والماعز ، كما تناولت ايضا كيفية الإنتخاب والإختيار الأمثل لحيوانات إنتاج اللبن والأساليب الحديثه لتربية ورعاية الأبقار وكيفية الأقلمة مع التغيرات المناخيه والتعرض الحراري المبكر في الدواجن والارانب.

وقال إنه تم عرض أهمية الإبل وقدرتها علي مواجهة جميع تحديات ومشاكل الإنتاج الحيواني الي جانب خيارات التكيف والتخفيف من تأثير تغير المناخ في قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني ونظم الاستزراع السمكي الملائمة تحت الظروف المصرية.