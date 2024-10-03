الإقليمى للأغذية والأعلاف: تحليل عينات لـ845 شهادة جمركية خلال سبتمبر

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا عن نشاط المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال شهر سبتمبر والذي له أهمية خاصة، حيث يعكس حركة تداول العديد من مستلزمات الانتاج الزراعي والحيوانى بالسوق المصري.

وأوضح الدكتور أحمد العكازي القائم بأعمال مدير المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف أن المركز استقبل عينات من 845 شهادة جمركية وارد خلال شهر سبتمبر منها 333 شهادة جمركية لاسمدة و منظمات نمو و512 شهادة إضافات أعلاف لأكثر من 2824 صنفا من مستلزمات الانتاج المستوردة.

أضاف أنه تم تحليلها لاثبات مطابقتها للمواصفات من عدمه و ذلك بمعامل المركز المعتمدة و الحاصلة علي شهادة الجودة ايزو 17025.

ومن جانب آخر فقد اعتمدت اللجنة العليا للمركز الاقليمي 462 شهادة تسجيل لمركبات سمادية و 675 شهادة تسجيل لاضافات اعلاف وأعلاف مصنعة.

أضاف التقرير أنه تمت ملاحظة ارتفاع عدد تسجيلات الأسمدة وإضافات الأعلاف محلية الصنع وزيادة في عدد تراخيص التشغيل لخطوط إنتاج جديدة وهو ما يؤكد رؤية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق في أهمية توطين تلك الصناعات من جهة لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة فرص العمل و من جهة أخري لزيادة حجم و قيمة الصادرات وما يستلزم ذلك من تسهيل إجراءات التسجيل وسرعة انتهاء إجراءات الإفراج وإثبات المطابقة للبضائع المستوردة وتقديم كل الدعم للمنتج عملا على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصرى.

يشار إلى أن المركز الاقليمي هو الجهة التي تقوم بالرقابة على خامات وإضافات الأعلاف مع قطاع الانتاج الحيواني وعلي الأسمدة والمخصبات و منظمات النمو المستوردة مع معهد بحوث الاراضي و المياه و ذلك من خلال أفرع المركز الموجودة بالموانئ والمطارات.

يذكر أن المركز يقدم خدمات التحليل الكيماوي للجهات الخاصة و الافراد و الباحثين فقد استقبل خلال شهر سبتمبر اكثر من 500 طلب " 2500 تحليل" لعمل تحاليل متخصصة للاحماض الامينية و الفيتامينات و منظمات النمو و الانزيمات و العناصر المعدنية و الالياف و مشتقاتها و البروتين و الاضافات الغذائية و الاحماض العضوية و غيرها .