الصحة تكشف آليات حماية الأطفال من الإصابات بالأمراض الفيروسية والبكتيرية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الخطوة الأولى لحماية الأطفال من الأمراض الفيروسية والبكتيرية، تكمن فى تلقى الأطفال للتطعيمات في مواعيدها المحددة

ووجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلي أهمية زيارة الوحدات الصحية ومراكز الصحة لتلقى التطعيمات الإجبارية وكذلك التطعيمات الأخرى الهامة فى الوقاية من المرض .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان إن التطعيمات ضرورية لصحة الأطفال ويجب على أولياء الأمور معرفة مواعيد تطعيم أطفالهم بكل فئة عمرية للوقاية من الأمراض

وتابعت وزارة الصحة والسكان : اللقاحات تحمي الأطفال من الأمراض مثل: الحصبة وشلل الأطفال والدفتيريا

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن خدمة الرسائل النصية بداية تحت عنوان «تهنئة ولي الأمر بالمولود الجديد» ضمن المنظومة المتكاملة لخدمات مكاتب الصحة الوقائية، تؤكد حرص الدولة المصرية على تطوير الخدمات الصحية العامة، والوقائية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمة الرسائل النصية، تعد خطوة هامة في إطار خطة الدولة للتوسع في استراتيجة التحول الرقمي، بهدف توعية أولياء الأمور بأهمية الحصول على التطعيمات الروتينية المجانية لأطفالهم، وتوجيههم إلى أقرب وحدة صحية للحصول على الجرعات المقررة.