اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2024 10:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تكشف آليات حماية الأطفال من الإصابات بالأمراض الفيروسية والبكتيرية

الخميس، 07 نوفمبر 2024 08:58 ص
الصحة تكشف آليات حماية الأطفال من الإصابات بالأمراض الفيروسية والبكتيرية الخطوة الأولى لحماية الأطفال من الأمراض الفيروسية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان إن الخطوة الأولى لحماية الأطفال  من الأمراض الفيروسية والبكتيرية، تكمن فى تلقى الأطفال للتطعيمات في مواعيدها المحددة

ووجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلي أهمية زيارة الوحدات الصحية ومراكز الصحة لتلقى التطعيمات الإجبارية وكذلك التطعيمات الأخرى الهامة فى الوقاية من المرض .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان إن التطعيمات ضرورية لصحة الأطفال ويجب على أولياء الأمور معرفة مواعيد تطعيم أطفالهم بكل فئة عمرية للوقاية من الأمراض

وتابعت وزارة الصحة والسكان : اللقاحات تحمي الأطفال من الأمراض مثل: الحصبة وشلل الأطفال والدفتيريا

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن خدمة الرسائل النصية بداية تحت عنوان «تهنئة ولي الأمر بالمولود الجديد» ضمن المنظومة المتكاملة لخدمات مكاتب الصحة الوقائية، تؤكد حرص الدولة المصرية على تطوير الخدمات الصحية العامة، والوقائية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمة الرسائل النصية، تعد خطوة هامة في إطار خطة الدولة للتوسع في استراتيجة التحول الرقمي، بهدف توعية أولياء الأمور بأهمية الحصول على التطعيمات الروتينية المجانية لأطفالهم، وتوجيههم إلى أقرب وحدة صحية للحصول على الجرعات المقررة.

الخطوة الأولى لحماية الأطفال من الأمراض الفيروسية
الخطوة الأولى لحماية الأطفال من الأمراض الفيروسية

 







الصحة

التطعيمات

لقاحات الأطفال



الموضوعات المتعلقة

وزارة الصحة تكشف خطة مواجهة فيروسى الأنفلونزا الموسمية وكورونا.. توفير أحدث اللقاحات للعلاج.. إصابة مليار شخص بالأنفلونزا عالميا.. 99% من وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات.. واللقاح أفضل طريقة للوقاية

الخميس، 12 سبتمبر 2024 05:00 م

إزاى تحمى طفلك من نزلات البرد وهو رايح المدرسة.. خطوات بسيطة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 10:00 ص

وزارة الصحة توجه نصائح مهمة حول إجراءات التطعيم.. تفاصيل

الأحد، 27 أكتوبر 2024 06:00 ص

وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن تناول اللقاحات المختلفة فى نفس التوقيت

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 07:00 ص

وزارة الصحة: إرسال رسائل تذكير بمواعيد التطعيمات الإجبارية للمواليد

الجمعة، 19 أبريل 2024 11:30 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة