وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن تناول اللقاحات المختلفة فى نفس التوقيت

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الإلكترونى، إنه يمكن الحصول على أى عدد من التطعيمات فى نفس اليوم دون حدوث أى مشكلات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: "فى حالة الحصول على تطعيم الالتهاب الرئوى متعدد السكريات ومقترن وفى الحالة دى بنفرق شهرين، أو فى حالات الإيدز واستئصال الطحال والمريض محتاج تطعيم الالتهاب الرئوى المقترن ونوع من تطعيم الحمى الشوكية المقترن وفى الحالة دى بنفرق شهر".

وكانت وزارة الصحة والسكان قالت إن تطعيم الإنفلونزا الموسمية هام لكبار السن لكونة يحمى أصحاب المناعة الضعيفة من الإصابة بالمرض وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لكبار السن عبارة عن حقنة تعطى بإبرة فى الذراع لتنشيط الجهاز المناعى على إنتاج أجسام مضادة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه مع دخول موسم الشتاء تزيد الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وتزيد أهمية تناول تطعيم الإنفلونزا للحماية من المضاعفات.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الأطفال أقل من عمر تسع سنوات، ولم يسبق لهم التطعيم يجب عليهم تناول جرعتين من تطعيم الإنفلونزا ويجب أن يفصل بينهم مدة شهر، مؤكدة أن تطعيم الإنفلونزا بعد ذلك في أى مرحلة عمرية يجب أخذ جرعة واحدة فقط.

وأكدت أن جرعة تطعيم الإنفلونزا يتم الحصول عليها كاملة دون تقسيمها.