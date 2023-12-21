إزاى تحمى طفلك من نزلات البرد وهو رايح المدرسة.. خطوات بسيطة

فى فصل الشتاء، وتقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة، هناك العديد من النصائح الصحية التي يقدمها الدكتور أحمد عبد العال استشاري طب الأطفال في كلية طب أسيوط، لحماية الأطفال أثناء ذهابهم للمدرسة للوقاية من نزلات البرد والأمراض الفيروسية الأخرى.

- أخذ قسط كافي من النوم

- ارتداء الملابس الثقيلة

- وجبة الإفطار قبل الذهاب للمدرسة

وقدم عبد العال العديد من النصائح الصحية، التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي للأطفال، وحمايتهم من الإصابة بنزلات البرد أثناء ذهابهم للمدرسة، ومنها:النوم الصحي والجيد، وأخذ عدد ساعات النوم الكافية تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وخاصة في حالة تحديد مواعيد النوم والإستيقاظ، مع ضرورة النوم من الساعة 8 إلى 10 مساء والاستيقاظ 6 أو 7 صباحا وأيام الإجازة 9 صباحا.حماية الطفل أثناء ذهابه للمدرسة يبدأ من ارتدائه للملابس الثقيلة، عن طريقة تغطية الرأس والصدر جيدا، وتدفئته بشكل قوي حتى لا يصاب بنزلات البرد.

يجب علي الأم الاهتمام بنوعية الغذاء المقدم للطفل بشكل عام، ولكن في فصل الشتاء يكون بشكل خاص، والهدف تقوية الجهاز المناعي، ولذا يجب تقديم البيض، والجبن الأبيض قليل الملح، والفول مع الخضراوات كالخيار والخس في وجبة الإفطار، ولا تنسي كوب الحليب.