اليوم السابع
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الدهون المتحولة تمثل خطرًا على الصحة.. وزارة الصحة توضح

الخميس، 07 نوفمبر 2024 08:54 ص
الدهون المتحولة تمثل خطرًا على الصحة.. وزارة الصحة توضح الدهون المتحولة خطرًا على الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن الدهون المتحولة تمثل خطرا على الصحة، لأنها تسبب زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب الوعائية، وتهدد بزيادة مخاطر الإصابة بـ النوبات القلبية والموت.

وأضافت: هناك 5 مليارات شخص فى العالم لا يزالون معرضين للآثار الوخيمة على الصحة بسبب الدهون المتحولة، ونصحت بالانتباه إلى الطعام الذى يتم تناوله مع الحرص على العناصر الغذائية الصحية .

ومن جهته قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أعدت استراتيجية مهمة لمواجهة خطر الدهون المتحولة، حيث تبنت سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بحلول أكتوبر 2023.

الدهون المتحولة خطرًا على الصحة
الدهون المتحولة خطرًا على الصحة

 







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