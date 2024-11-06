وزارة الصحة: 5 مليارات شخص معرضون للآثار الخطرة للدهون المتحولة

كتب وليد عبد السلام

حذرت وزارة الصحة والسكان من خطورة الإصابات المتعلقة بالدهون المتحولة مؤكدة أنها وراء وفاة أكثر من 17 مليون حالة وفاة سنويا، وتابعت: الدهون المتحولة تتسبب في زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب الوعائية.

وقالت وزارة الصحة والسكان: تمثل الدهون المتحولة خطرا على الصحة لأنها تسبب زيادة في معدلات الإصابة بأمراض القلب الوعائية، كما أنها تهدد بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت.

وأضافت: هناك 5 مليارات شخص فى العالم لا يزالون معرضين للآثار الوخيمة على الصحة بسبب الدهون المتحولة ونصحت بالانتباه إلى الطهام الذى يتم تناولة مع الحرص على العناصر الغذائية الصحية .

ومن جهته قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أعدت استراتيجية مهمة لمواجهة خطر الدهون المتحولة، حيث تبنت سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بحلول أكتوبر 2023.