اليوم السابع
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وزارة الصحة: 5 مليارات شخص معرضون للآثار الخطرة للدهون المتحولة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 12:39 م
وزارة الصحة: 5 مليارات شخص معرضون للآثار الخطرة للدهون المتحولة وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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 حذرت وزارة الصحة والسكان من خطورة الإصابات المتعلقة بالدهون المتحولة مؤكدة أنها وراء وفاة أكثر من 17 مليون حالة وفاة سنويا، وتابعت: الدهون المتحولة تتسبب في زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب الوعائية.

وقالت وزارة الصحة والسكان: تمثل الدهون المتحولة خطرا على الصحة لأنها تسبب زيادة في معدلات الإصابة بأمراض القلب الوعائية، كما أنها تهدد بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت.

وأضافت: هناك 5 مليارات شخص فى العالم لا يزالون معرضين للآثار الوخيمة على الصحة بسبب الدهون المتحولة ونصحت بالانتباه إلى الطهام الذى يتم تناولة مع الحرص على العناصر الغذائية الصحية .

ومن جهته قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أعدت استراتيجية مهمة لمواجهة خطر الدهون المتحولة، حيث تبنت سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بحلول أكتوبر 2023.







الصحة

الدهون المتحولة

العناصر الغذائية




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