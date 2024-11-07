البنتاجون: إسرائيل لم تقم بما يكفي لمعالجة الوضع الإنساني في غزة وهو لا يزال كارثيا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون قالت إن إسرائيل لم تقم بما يكفي لمعالجة الوضع الإنساني في غزة وهو لا يزال كارثيا، والوزير أوستن سيثير بالتأكيد الوضع الإنساني في غزة مع أي وزير دفاع إسرائيلي جديد.

وأضافت القناة أن أوستن قال إنه يتطلع إلى شراكة جيدة وعلاقة عملية مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد مثل التي كانت لي مع جالانت.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.