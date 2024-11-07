وأضافت وزارة الصحة أن تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي، وفيتامين د، وفيتامين أ، والزنك يساعد في تعزيز جهاز المناعة.

وأكدت وزارة الصحة أن الفواكه مثل الحمضيات كالبرتقال واليوسفي والجوافة والرمان، والخضروات الورقية كالسبانخ والجرجير والخس والفجل والبقدونس والبروكلي والجزر، وعسل النحل تزيد من قوة المناعة.

كما أن تناول البروتينات عالية الجودة، مثل الأسماك والدجاج والبيض، يقوي الأجسام المضادة المناعية.

ونصحت بالحصول على قسط كافٍ من النوم (8 ساعات يوميًا)، مشيرة إلى أن النوم الجيد مهم لتعزيز جهاز المناعة، بينما النوم السيء يقلل من كفاءة الجسم في محاربة العدوى.

وأشارت إلى ضرورة ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام، مثل المشي أو الجري الخفيف، كونها تعزز المناعة عن طريق تحسين الدورة الدموية، ما يساعد في دوران الخلايا المناعية بشكل أفضل في جميع أنحاء الجسم.

وأكدت أهمية أنّ استنشاق الهواء النقي من خلال الخروج للهواء الطلق والمساحات الخضراء، يساعد في تعزيز المناعة، ويُفضل أيضًا التعرض لأشعة الشمس، إذ يساهم ذلك في إنتاج فيتامين د المهم لمناعة الجسم.