ألمانيا .. تعيين المستشار يورغ كوكيز وزيرا للمالية

برلين (أ ش أ)

عين المستشار الألمانى أولاف شولتس، أحد مستشاريه المقربين يورغ كوكيس فى منصب وزير المالية بعد إقالة الليبرالى "كريستيان ليندنر" من هذا المنصب فى اليوم السابق.

وقال مصدر حكومي الألماني لم يفصح عن هويته - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، إن "يورغ كوكيس" الخبير في القضايا الاقتصادية والبالغ من العمر 56 عاما، ستولى مقاليد هذه الوزارة الألمانية الرئيسية في حكومة تمر بأزمة والتي لم تعد تتمتع بالأغلبية في البرلمان، ولم يبق فيها سوى ممثلين عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الخضر.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، أعلن في وقت سابق إقالة وزير ماليته "كريستيان ليندر" بسبب خلافات حول خطط اقتصادية، فيما اتهم وزير المالية المقال أولاف شولتس "بأنه لا يملك القوة اللازمة لإعطاء بلاده دفعة جديدة".