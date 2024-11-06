اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف عن 5 أمراض خطيرة بسبب الإفراط فى تناول الملح.. إنفوجراف

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 03:00 ص
وزارة الصحة تكشف عن 5 أمراض خطيرة بسبب الإفراط فى تناول الملح.. إنفوجراف تناول الملح بكميات أكثر من الموصى
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن تناول الملح بكميات أكثر من الموصى بها يؤدى للإصابة بالأمراض الآتية:

- سرطان المعدة

- السمنة

- هشاشة العظام

- أمراض الكلى

-ارتفاع ضغط الدم

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الكمية المسموح بتناولها من الملح يوميًا هى أقل من 5 جرامات شاملة الملح المستخدم فى طهى وتتبيل الطعام.

وكانت وزارة الصحة والسكان قالت إنه يوجد 2.5 مليون حالة وفاة حول العالم سنويا يمكن تفاديها إذا تم تقليل استهلاك الملح عالميا إلى الكمية الموصى بها وهى أقل من 5 جرامات من الملح يوميا وتشمل الملح المستخدم فى طهى وتتبيل الطعام.

تناول الملح
تناول الملح

 







الصحة

الملح

سرطان المعدة

الطعام

ملح الطعام



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