اليوم السابع
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الإثنين، 04 نوفمبر 2024 08:27 ص
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وزارة الصحة توجة رسائل هامة حول الاستخدام السليم لقطرات العيون

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 08:00 ص
وزارة الصحة توجة رسائل هامة حول الاستخدام السليم لقطرات العيون قطرات العين
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من التعليمات عند استخدام قطرات العين المرطبة والتى يجب اتباعها وذلك لضمان استخدام سليم للقطرات .

وتابعت وزارة الصحة والسكان:  مهم نتبع التعليمات الموجودة على العلبة وتعليمات الدكتور.

واستكملت: مهم جدا غسيل اليد وعدم لمس أطراف الزجاجة وحفظها فى مكان بارد وجاف.

وطرحت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للاستخدام الصحيح للقطرات الخاصة بعلاج أمراض العيون .

- اهتم بالحصول على فترات راحة منتظمة خلال استخدام الشاشات.​

- ارجع للطبيب حال الجفاف المتكرر واذا شعرت بأي مشكلة في العين.​

- الحفاظ على صحة العين والاهتمام بنظافتها.

وأشارت وزارة الصحة إلي ضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية قبل الاستخدام وتجنب الاستخدام لو كانت منتهية الصلاحية.​

 







الصحة

القطرات

استخدام القطرات



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