وزارة الصحة توجة رسائل هامة حول الاستخدام السليم لقطرات العيون

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من التعليمات عند استخدام قطرات العين المرطبة والتى يجب اتباعها وذلك لضمان استخدام سليم للقطرات .

وتابعت وزارة الصحة والسكان: مهم نتبع التعليمات الموجودة على العلبة وتعليمات الدكتور.

واستكملت: مهم جدا غسيل اليد وعدم لمس أطراف الزجاجة وحفظها فى مكان بارد وجاف.

وطرحت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للاستخدام الصحيح للقطرات الخاصة بعلاج أمراض العيون .

- اهتم بالحصول على فترات راحة منتظمة خلال استخدام الشاشات.​

- ارجع للطبيب حال الجفاف المتكرر واذا شعرت بأي مشكلة في العين.​

- الحفاظ على صحة العين والاهتمام بنظافتها.

وأشارت وزارة الصحة إلي ضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية قبل الاستخدام وتجنب الاستخدام لو كانت منتهية الصلاحية.​