نصائح وتوصيات وزارة الصحة للوقاية من مرض هشاشة العظام

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن مرض هشاشة العظام معروفة باسم "المرض الصامت" لأن معظم المصابين به لا يعرفون إنهم مصابين إلى أن يتم حدوث كسر بالعظام بعد وقعة أو اصطدام بسيط.​

وتابعت وزارة الصحة والسكان: العلاج للوقاية من كسور هشاشة العظام يشمل الآتي:​

- فى أدوية يوصفها الدكتور للأشخاص المصابين بهشاشة العظام عشان تساعد فى تقليل خطر الإصابة بكسورالحوض والعمود الفقري. ​

- لا يستخدم العلاج الهرمونى فى علاج هشاشة العظام فى الستات بعد انقطاع الدورة الشهرية. ​

- تعديل أسلوب الحياة العامة زى تضبيط الوزن وممارسة تمارين تقوية العضلات.​

- أخذ الكالسيوم وفيتامين (د) بكميات مناسبة.​

- استبعاد أو علاج الأسباب الخفية ورا هشاشة العظام اللى ممكن علاجها زى زيادة نشاط الغدة الجار درقية والغدة الدرقية.​