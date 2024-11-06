اليوم السابع
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نتائج فرز 4% من أصوات الناخبين فى كنتاكى.. 65.3% يختارون ترامب

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 01:54 ص
نتائج فرز 4% من أصوات الناخبين فى كنتاكى.. 65.3% يختارون ترامب تغطية القاهرة الإخبارية للانتخابات الأمريكية
رامى محيى الدين

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كشفت نتائج فرز 4% من أصوات الناخبين في كنتاكي أن 65.3% اختاروا دونالد ترامب، و33.5% اختارو كامالا هاريس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ويصوّت الناخبون الأمريكيون، الثلاثاء، لاختيار رئيسهم الـ47 بين المرشحين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.

وفتحت مراكز الاقتراع في أبوابها في جميع الولايات الأمريكية، إذ بدأت بولايات الساحل الشرقي "نيويورك، نيوجيرسي، ديلاوير، ماريلند، فرجينيا، كارولاينا الشمالية، كارولاينا الجنوبية، جورجيا، فلوريدا، كنتاكي، أوهايو، كونيتيكت، ماين".

ويبلغ عدد المؤهلين للتصويت في الولايات المتحدة نحو 240 مليون ناخب، لكن نحو 160 مليونًا منهم فقط مسجلون، وتسمح نحو نصف الولايات بالتسجيل في يوم الانتخابات، فيما يمكن للمواطنين في ولاية داكوتا الشمالية التصويت دون تسجيل مسبق.

وأدلى أكثر من 80 مليون شخص بأصواتهم بالفعل عبر التصويت البريدي أو في مراكز الاقتراع المبكرة.

وتنتشر الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية، ووفقًا لتوقيت الساحل الشرقي، يبدأ التصويت في وقت مبكر من الساعة 5 صباحًا يوم الثلاثاء ويستمر حتى الساعة 1 صباحًا يوم الأربعاء.







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