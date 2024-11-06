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ترامب يثير جدلا بسبب مزاعم تزوير في فيلادلفيا.. و"CNN": سيتحدث خلال ساعات

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 12:52 ص
ترامب يثير جدلا بسبب مزاعم تزوير في فيلادلفيا.. و"CNN": سيتحدث خلال ساعات ترامب
كتبت : نهال أبو السعود

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أعرب دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية عن استيائه من فكرة عدم إعلان الفائز في الانتخابات الليلة، وحذر معظم مستشاري حملته من أنه من غير المرجح أن يعرفوا من فاز الليلة حيث لا تزال الأصوات قيد الفرز.

وقال ترامب على موقع تروث سوشيال ان أن هناك حديثًا عن تزوير في فيلادلفيا، معقل الديمقراطيين في ساحة المعركة في ولاية بنسلفانيا -ولاية رئيسية-، ونشر على موقعه: "الكثير من الحديث عن الغش الهائل في فيلادلفيا. إنفاذ القانون قادم!!!"  دون تقديم أي تفاصيل.

وذكرت شبكة CNN أن إدارة شرطة فيلادلفيا لم تكن على علم بأي قضايا تتطلب استجابة.

وقالت مصادر للشبكة الامريكية ان دونالد ترامب يخطط لإلقاء كلمة أمام عدة آلاف من المؤيدين الذين يتجمعون في في بالم بيتش على بعد أميال قليلة من منزله في مارالاجو في وقت ما من هذا المساء، وأخبر ترامب المراسلين في وقت سابق أنه غير متأكد من خططه وأنه لم يتم كتابة أي خطاب لكن المصادر تقول إنهم يتوقعون منه أن يتحدث.

ويحاول ترامب العودة مجدداً للبيت الأبيض ، مراهناً في ذلك على سخط الأمريكيين من إخفاقات إدارة الرئيس جو بايدن في العديد من ملفات الداخل ، وكذلك تراجع ما اسماه ترامب بـ"النفوذ الأمريكي" على الصعيد الدولي.

وخلال حملته الانتخابية تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال أولاهما في 13 يوليو، حيث كان فى تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وأصيب حينها ترامب بطلق ناري خلف إصابة طفيفة في أذنه، إلا أن صور الحادث دخلت التاريخ مع رفعه قبضته وهو مصاب هاتفاً: قاتلوا.

وارتفعت شعبية ترامب بشكل ملحوظ بعد محاولة الاغتيال الأولى، وتم اختياره رسمياً بعد أيام قليلة مرشحاً للحزب الجمهوري خلال المؤتمر العام للحزب.

وفى منتصف سبتمبر الماضي، شهدت فلوريدا ثاني محاولات اغتياله قرب ملعب الجولف الخاص به، وعلق ترامب حينها قائلاً : "المشتبه به في الحادث كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس وتحرك بناء على ذلك.. خطابهما يؤدي الى تعرضي لإطلاق نار".

وتابع: "منفذ محاولة الاغتيال تصرف بناء على الخطاب الديمقراطي التحريضي".







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