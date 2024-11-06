مدبولى: المنتدى الحضرى فرصة لعرض تجرية مصر الناجحة بمجال التنمية العمرانية

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المنتدى الحضرى العالمى هو فرصة لعرض التجرية المصرية الناجحة فى مجال التنمية العمرانية.

وأشار مدبولى، خلال تصريحاته فى مؤتمر صحفى، إلى أن العالم يرى أن الدولة المصرية تسير فى مسار إصلاحي سليم ، موضحا أن ما يؤثر بالسلب على أداء الاقتصاد هو قناة السويس وقطاع البترول، مؤكدا أن عام 2024-2025 هو عام التعافي.

وتابع أن الدين الخارجى والإجمالى انخفض لـ89٪؜، ورفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر من وكالة فيتش العالمية التى أكدت أن مصر تسير فى مسار سليم ونجحت فى أن يكون لديها سعر صرف مرن .

وأوضح أن تقديرات صندوق النقد الدولى أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر ، موضحا أن مديرة صندوق النقد الدولى، أثنت بصورة كبيرة على مشروع حياة كريمة وأكدت أن ما تقوم به مصر فى هذه المبادرة " شئ رائد"

وتابع أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية، متابعاً أن توجيهات الرئيس بمراجعة البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت.

وتابع فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أن الفترة القادمة لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولى أكدت أن هناك سعر صرف مرن فى مصر وتحقيق معدلات نمو