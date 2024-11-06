رفض صادق خان تهنئة الرئيس المنتخب يكشف انقسام حكومة العمال حول عودة ترامب

كتبت : رباب فتحى

انقسم حزب العمال البريطانى فى رده على عودة دونالد ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض، حيث رفض عمدة لندن صادق خان تهنئة المرشح الجمهوري على فوزه في الانتخابات الأمريكية 2024، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وبينما أثنى السير كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، على ترامب "فوزه التاريخي في الانتخابات"، وأصدر خان بيانًا أكثر استخفافًا، قائلاً إن النتيجة تظهر أن "التقدم ليس حتميًا".

وقال ترامب إنه فاز في تجمع حاشد في فلوريدا بعد اكتساحه ثلاث ولايات رئيسية في ساحة المعركة بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.

وفي بيان، قال رئيس الوزراء: "بصفتنا أقرب الحلفاء، فإننا نقف جنبًا إلى جنب في الدفاع عن قيمنا المشتركة للحرية والديمقراطية والمبادرة. ومن النمو والأمن إلى الابتكار والتكنولوجيا، أعلم أن العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار على جانبي الأطلسي لسنوات قادمة".

لكن خان - الذي كان له خلاف طويل الأمد مع ترامب خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض - قال إن سكان لندن "سيشعرون بالقلق بشأن النتيجة".

وقال: "سيشعر الكثيرون بالخوف بشأن ما قد يعنيه ذلك للديمقراطية وحقوق المرأة، أو كيف تؤثر النتيجة على الوضع في الشرق الأوسط أو مصير أوكرانيا".

وأضاف العمدة: "الدرس المستفاد اليوم هو أن التقدم ليس حتميا. لكن تأكيد قيمنا التقدمية أكثر أهمية من أي وقت مضى - إعادة الالتزام ببناء عالم حيث يتم رفض العنصرية والكراهية، ويتم دعم الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، وحيث نستمر في معالجة أزمة تغير المناخ بشكل مباشر".

وبدأ الخلاف بين السياسيين بعد أن انتقد العمدة تعهد ترامب بحظر المسلمين من الولايات المتحدة، حيث وصف خان السياسة بأنها "جاهلة".

وفي الوقت نفسه، رفضت النائبة السابقة في حزب العمال إميلي ثورنبيري التراجع عن وصفها السابق لترامب بأنه "مفترس عنصري وجنساني".

وعندما سُئلت عن هذه التصريحات، قالت لبرنامج راديو 4 توداي التابع لهيئة الإذاعة البريطانية: "حسنًا، إنه كذلك، لكنه أيضًا رئيس الولايات المتحدة".