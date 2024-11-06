اليوم السابع
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رئيس الوزراء المجرى مهنئا ترامب: أعظم عودة فى التاريخ السياسى الأمريكى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 10:49 ص
رئيس الوزراء المجرى مهنئا ترامب: أعظم عودة فى التاريخ السياسى الأمريكى ترامب
ريهام عبد الله

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هنأ رئيس الوزراء المجرى، فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ووصف فوزه بـ"العظيم" و "الأكثر ضرورة في العالم".

وكتب أوربان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أعظم عودة في التاريخ السياسي للولايات المتحدة! تهانينا للرئيس دونالد ترامب على النصر "العظيم" والأكثر ضرورة للعالم".

فيكتور أوربان
فيكتور أوربان

وكان رئيس الوزراء المجري قد ذكر، صباح اليوم الأربعاء، أن المرشح الجمهوري في طريقه لتحقيق "فوز عظيم" وأرفق ذلك مع صورة لترامب مع عدد الأصوات التي حصل عليها في ولاية ميشيجان، مشيرا إلى أن "الفوز مضمون"، وفقا لسبوتنيك.

أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وكان قد فاز المرشح الجمهورى دونالد ترامب فى سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى ولاية ويسكونسون (10 أصوات) لتضاف إلى 270 صوتا كان ترامب قد حققها مسبقا فى سباق الرئاسة المحموم.

وكان قد حصل ترامب على 270 صوتا فى مجمع الانتخابات الأمريكى بعد فوزه فى ولاية ألاسكا (3 أصوات)، وولاية بنسلفانيا (19 صوت) ليحصد 22 صوتا أضيفوا إلى 248 صوتا حصيلة الولايات التى فاز بها مسبقا فى سباق الرئاسة.

وسيطر ترامب على زمام السباق بعد تمكنه من نيل الفوز فى أغلبية الولايات المتأرجحة، حيث فاز فى 6 ولايات من الـ10 ولايات المتأرجحين- قبيل فوزه الأخير بولاية ويسكونسون- ليحقق ريادة فى المجمع الانتخابى والتصويت الشعبى.







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