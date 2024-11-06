انتخابات أمريكيا.. صحف أمريكية تنشر مؤشرات النتائج وقادة العالم يهنئون ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

واصل قادة ورؤساء دول العالم تهنئة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد تجاوزه حاجز الـ270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابى في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، في وقت لا تزال فيه بعض وسائل الإعلام الأمريكية ومن بينها شبكة سي إن إن، تبقى على حظوظ هاريس.

وفى مقدمة وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى التي أعلنت فوز ترامب، صحيفة ذا هيل، ونيويورك بوست، وفوكس نيوز، فيما أبقت وكالة اسوشيتدبرس علي حظوظ كامالا هاريس مع الإشارة إلى أن ترامب "الأوفر حظاً" فى النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وما بين حسم "ذا هيل" وتردد "CNN"، خرج الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب في خطاب وسط حشد من أنصاره ، ليعلن فوزه بالانتخابات، قائلاً إنه "حقق أقوى عودة سياسية على الإطلاق فى تاريخ البلاد".

وتابع ترامب في خطاب النصر: "سنساعد بلادنا على التعافى الذى تحتاجه بشدة، وسنقوم بإصلاح بلادنا وإصلاح الحدود، مشددا على أنه حقق أعظم انتصار سياسى فى البلاد"، متوجها بالشكر لزوجته ميلانيا ترامب، وقال: "لقد كتبت أفضل الكتب مبيعا على الإطلاق"، فى إشارة إلى مذكراتها الصادرة الشهر الماضى التي دافعت فيها عن حق النساء فى الإجهاض.

كما وجه ترامب الشكر للسيناتور جيه دى فانس، نائب الرئيس المنتخب.

وقال ترامب خلال خطابه، لقد فزنا بالتصويت الشعبى وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب. وأضاف أن الشعب الأمريكى أعطاه ولاية جديدة واستعاد الجمهوريين الأغلبية فى مجلس النواب.

ووجه ترامب الشكر لفريق حملته الانتخابية، كما أشاد الرئيس الامريكى المنتخب بالملياردير إيلون ماسك، وقال إنه شخص خاص وعبقرى، مشيرا إلى ان البلاد بحاجة إلى المزيد منه. وقال ترامب: لدينا نجم جديد، نجم جديد يولد، وهو إيلون.

وأكد الرئيس 47 للولايات المتحدة أن التاريخ سيذكر هذا باليوم الذى استعاد فيه الشعب الأمريكى سيطرته على بلاده، وتعهد ترامب بخفض الضرائب، مكررا وعدا انتخابيا رئيسيا.

وخلال الساعات القليلة الماضية ، واصل قادة ورؤساء دول العالم التقدم بالتهاني لترامب علي فوزه فى مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسى مارك روته ، أمير قطر تميم بن حمد ، رئيس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

ووفق الخريطة التفاعلية لموقع صحيفة ذا هيل، حسم ترامب الانتخابات بحصوله علي 286 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، متفوقاً علي كامالا هاريس التي حصدت 226 صوتاً، فيما يتطلب الفوز في الانتخابات الحصول علي 270 صوتاً فقط.