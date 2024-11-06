اليوم صرف معاش نوفمبر لأعضاء نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين

كتبت آية دعبس

أعلنت نقابات الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين، بدء صرف معاشات الأعضاء والورثة دفعة نوفمبر عن أشهر "أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2024، وورثتهم، اليوم الأربعاء، 6 نوفمبر 2024، بإجمالى حوالى 520 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، كان قد استقبل نقيب الأطباء دكتور أسامة عبد الحي، بمقر النقابة العامة، وفدا من الهيئة العامة لـ التأمين الصحي الشامل، ضم نائب رئيس الهيئة دكتور إيهاب أبو عيش، والمدير التنفيذي للهيئة مي فريد، ورئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات دكتورة هبة عاطف، ومدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة دكتور أحمد صيام، وذلك بحضور أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية الدكتور أبو بكر القاضي.

يأتي هذا اللقاء بناء على دعوة من النقيب العام للأطباء الدكتور أسامة عبد الحي استجابة لطلب العديد من الأطباء في المحافظات التي يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لبحث كيفية إدماج العيادات الخاصة للأطباء سواء ممارسين عموم، أو الأطباء المتخصصين والاستشاريين في تلك المحافظات، والتعاقد معهم ليكونوا مقدمين للخدمة الصحية، كمراكز الرعاية الأولية، وعيادات التأمين الصحي الشامل.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم ندوة مفتوحة يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل 12 نوفمبر 2024 الساعة الثانية ظهراً، بمقر النقابة العامة للأطباء، بحضور المسؤولين من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأطباء المهتمين بالتعاقد مع هيئة التامين الصحي لمناقشة كيفية وشروط التعاقد وتعاون وتكامل كافة مقدمي الخدمة في المنظومة الجديدة.