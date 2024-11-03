اليوم السابع
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بنك ناصر يستأنف اليوم صرف معاشات نوفمبر 2024

الأحد، 03 نوفمبر 2024 05:00 ص
بنك ناصر يستأنف اليوم صرف معاشات نوفمبر 2024 صرف معاشات
كتب مدحت وهبة

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يستأنف بنك ناصر الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات نوفمبر 2024  من الفروع ، وسط تيسير كل الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

كان الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك قد حرصت على فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية  أمس  السبت، وذلك لتسهيل صرف معاشات شهر نوفمبر للمستحقين وتخفيف الزحام بالفروع، وذلك في اطار الحرص على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث يولى  البنك اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.







بنك ناصر الاجتماعى

خدمات بنك ناصر الاجتماعى

شروط صرف المعاشات

موعد صرف المعاشات

معاشات نوفمبر 2024




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