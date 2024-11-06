اليوم السابع
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الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.. ترامب يعود إلى البيت الأبيض (فيديو)

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 01:13 م
الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.. ترامب يعود إلى البيت الأبيض (فيديو) ترامب

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حسم المرشح الجمهورى دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 بالفوز على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بعد تمكنه من تجاوز حاجز الـ270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابى وبعد معركة انتخابية شرسة وملاحقات قضائية لا تزال مستمرة بحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.

بـ تغلب دونالد على كامالا هاريس عاد ترامب مجدداً إلى البيت الأبيض ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية ولمدة 4 سنوات تبدأ يناير المقبل.

يشكل فوز دونالد ترامب حالة استثنائية فى تاريخ الانتخابات الأمريكية خاصة أن يواجه لائحة اتهامات كبرى بمقدمتها اتهامه بالاحتيال من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الأمريكى جو بايدن وحرمان الناخبين من حقهم فى انتخابات نزيهة.







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