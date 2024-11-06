اليوم السابع
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صحف أمريكا تعلق على فوز ترامب: عودة غير عادية ذات عواقب تاريخية للديمقراطية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 01:19 م
صحف أمريكا تعلق على فوز ترامب: عودة غير عادية ذات عواقب تاريخية للديمقراطية دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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بعد ساعات طويلة من تأخر الاعتراف بفوزه، اعترفت وسائل الإعلام الرئيسية فى الولايات المتحدة بفوز فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024. فقالت وكالة أسوشيتدبرس إنه تم انتخابه الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة فى عودة غير عادية لرئيس سابق رفض قبل أربع سنوات ان يعترف بهزيمته، وأثار تمردا عنيفا فى الكابيتول الأمريكي وتمت إدانته لارتكاب جريمة ونجا من محاولتى انتخاب.

وأشارت الوكالة إلى أن أحد أسباب انتخاب ترامب هو أنه مخاطبته للناخبين المحبطين من الاقتصاد فى ظل إدارة بايدن.

من جانبها، قالت صحيفة واشنطن بوست إن فوز ترامب يتوج منافسة شديدة المخاطر ومليئة بالاضطراب ، بدء من قرار جو بايدن بالتخلى عن محاولة إعادة انتخابه مرورا بمحاولتين اغتيال تعرض لهم.

صحيفة نيويورك تايمز قالت إن فوز ترامب يبدأ عصر جديد من عدم اليقين للبلاد، مشيرا إلى أن ترامب لعب جيدا على المخاوف من المهاجرين والقلق المعلق بشأن الاقتصاد لهزيمة كامالا هاريس. وانتصر ترامب برغم إدانته جنائيا ولوائح الاتهام التي يواجهها ومحاولة اغتيال واتهامات بالاستبداد.

ورأت الصحيفة ان هزيمة هاريس تمثل المرة الثانية خلال ثمان سنوات التي تخفق فيها امرأة تصريح مرشحة للحزب الديمقراطى فى تحقيق انتصار يحطم الحواجز.

ووصفت شبكة سى إن إن الأمريكية فوز ترامب بلحظة ذات عواقب تاريخية للديمقراطية الأمريكية، كما أشارت إلى أن انتخابه يمثل موقف قانونى غير مسبوق حيث من المقرر أن يواجه الرئيس المنتخب حكما من محكمة جنائية فى نيويورك فى وقت لاحق هذا الشهر بعد إدانته بارتكاب 34 جريمة تزوير وسائق تجارية فى وقت سابق هذا العام.







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