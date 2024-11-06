الخارجية الصينية تهنئ ترامب.. وتؤكد: نحترم خيارات الشعب الأمريكى

وكالات

هنأت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن "سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة ثابتة"، مضيفة أن "الانتخابات من الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، ونحن نحترم اختيار الشعب الأمريكي"، وفق ما أوردت وكالة "شينخوا" الصينية.

وأشارت المتحدثة إلى أن الصين "ستستمر في النظر إلى علاقاتها مع الولايات المتحدة والتعامل مع هذه العلاقات وفقاً لمبادئ الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون المربح للجانبين".