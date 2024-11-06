البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية اليوم من كنيسة الملاك ميخائيل بالظاهر

كتبت: بتول عصام

يلقي قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة الملاك ميخائيل بالظاهر، وذلك فى الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كانت قد اجتمعت أمس اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس، وأصدرت بيانا توضيحيا بشأن تداعيات سيمنار المجمع المقدس.