اليوم السابع
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البابا تواضروس يستقبل أسقفى الكنيسة القبطية فى السودان

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:03 م
البابا تواضروس يستقبل أسقفى الكنيسة القبطية فى السودان البابا تواضروس يستقبل أسقفي الكنيسة القبطية بالسودان
كتبت: بتول عصام

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الثلاثاء، صاحبا النيافة الأنبا صرابامون أسقف إيبارشية عطبرة وأمدرمان وبور سودان، والأنبا إيليا أسقف إيبارشية الخرطوم وجنوب السودان.

اطمئن قداسته على أحوال أبناء الإيبارشيتين فى ظل الظروف الحالية فى السودان، وأعرب نيافتهما عن تقديرهما الكبير لاهتمام قداسة البابا بأبنائه فى السودان ومتابعته الدائمة لأحوالهم طوال الفترة الماضية.

وأكد قداسته على ضرورة الصلاة لأجل استقرار الأوضاع في السودان، حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

لقاء قداسة البابا
لقاء قداسة البابا






البابا تواضروس

الكنيسة الأرثوذكسية

الكاتدرائية

الكنيسة القبطية بالسودان



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