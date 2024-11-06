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الأرصاد تكشف آخر توقعات حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 11:25 ص
الأرصاد تكشف آخر توقعات حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار تكاثر السحب - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية(مطروح) ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت.

وتابعت: أما بالنسبة لباقى الأنحاء فتشهد اليوم استقرار فى الأحوال الجوية، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

 







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