الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا وتراجع فرص سقوط الأمطار

كتب الأمير نصرى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار تدفق السحب الممطرة خلال الساعات المقبلة، وباقى ساعات اليوم متوقعة انخفاض فرص سقوط الأمطار فى القاهرة الكبرى وباقى محافظات شمال البلاد السواحل الشمالية والوجة البحرى.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن كميات الأمطار فى الأماكن الساحلية مؤثرة ومتوسطة وقد تكون أمطار رعدية، وكلما تقدمنا للمحافظات الداخلية تقل كمية الأمطار، لكنها مختلفة الشدة ومستمرة حتى نهاية اليوم.

ولفتت منار غانم إلى أن بدءا من غد الثلاثاء سيقل تأثير المنخفض الجوى، وبالتالى تأثير الأمطار وأماكن سقوطها يقل، وتنخفض فى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتصبح أقل من الأيام الماضية وخفيفة ومتوسطة على أغلب المحافظات الساحلية وتتلاشى من المحافظات الداخلية.

وأوضحت أن الأيام المقبلة سنشهد زيادة فى فترات ارتفاع أشعة الشمس، وسنشعر أن قيم درجات الحرارة أعلى من هذه الأيام بمعدل من درجة لـ 2 وتكون العظمى على القاهرة الكبرى من 26 درجة إلى 27 درجة فى فترة النهار.

ووجهت نصيحة للمواطنين وسائقى المركبات على الطرق، بالقيادة بهدوء تام خاصة فى سقوط الأمطار والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وارتداء ملابس شتوية خفيفة، والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية بصورة يومية.



