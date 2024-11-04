متوسطة ورعدية أحيانا.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر تطورات فرص الأمطار وتوقعاتها على مدار اليوم، بعد الأمطار الغزيرة التى تعرض لها محافظة الإسكندرية ومناطق متفرقة بالسواحل الشمالية.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل خرائط الأمطار المتوقعة، كما يلى:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى.

أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية.

ويشهد الطقس اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.