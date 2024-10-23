اليوم السابع
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية  وفروع الشركات التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

ـ الطماطم 20.5 جنيه.

- البصل 14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 23 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 37.5 جنيه .

- بطاطا 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 12.5 جنيه.

- الكوسة بـ 15 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 12.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 7.5 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- الموز البلدي بـ 30 جنيها.

 







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

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أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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