اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أكتوبر 2024 02:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

الأحد، 20 أكتوبر 2024 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين خضراوات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية من أهم أولويات وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تحرص لوزارة على تلبية احتيجات المواطنين من المنتجات أول بأول.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 21.5 جنيه.
- البصل 14 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 23 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 37.5 جنيه .
- بطاطا 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 17.5 جنيه.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 12.5 جنيه.
- الكوسة بـ 15 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 12.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .
‏‎‏‎‏- الليمون بـ 7.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- الموز البلدي بـ 30 جنيها.


 







وزارة التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة