استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

كتب مدحت وهبة

يعد توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية من أهم أولويات وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تحرص لوزارة على تلبية احتيجات المواطنين من المنتجات أول بأول.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:



- الطماطم 21.5 جنيه.

- البصل 14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 23 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 37.5 جنيه .

- بطاطا 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 17.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 12.5 جنيه.

- الكوسة بـ 15 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 12.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 7.5 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- الموز البلدي بـ 30 جنيها.





