أنس جابر توجه رسالة إلى محمد صلاح وتعتذر له على الهواء في "صاحبة السعادة"

ماجد تمراز

قالت أنس جابر، لاعبة التنس التونسية، إنها تحب النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، كما أنها تحب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضافت أنس جابر، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "أحب كرة القدم وأراها تكميلية للعبة التنس، ولكنني أشجع ريال مدريد".

ووجهت أنس جابر رسالة للنجم المصري محمد صلاح: "أنا أسفة يا صلاح أنا بشجع ريال مدريد، أما في تونس أشجع النجم الرياضي الساحلي، وهو فاز على الأهلي في بطولة مؤخرا، وأنا أحب المنافسة بين الأهلي والزمالك".