يورونيوز: أصوات ملايين الأمريكيين فى الخارج تؤثر على نتائج الولايات المتأرجحة

واشنطن (أ ش أ)

ذكرت قناة يورونيوز الأوروبية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن الملايين من الأمريكيين يقيمون خارج بلادهم، وقد تؤثر أصواتهم على الانتخابات الامريكية 2024، وخاصة فى الولايات المتأرجحة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية - في تصريح لقناة "يورونيوز" - إن نحو 2.8 مليون أمريكي، باستثناء العسكريين، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من الخارج.. إلا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2020 كانت نحو 7.8 في المائة فقط.

من جانبها، قالت "شارون مانيتا" السكرتيرة الصحفية العالمية للديمقراطيين في الخارج، إن هناك صعوبة في الوصول إلى الناخبين في الخارج لعدم وجود قائمة رئيسية للمقيمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية.. مشيرة إلى أنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل حصر الرعايا الأمريكيين بالخارج، بما في ذلك التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة وغيرها.

وأشارت القناة إلى أنه مع ذلك، فإن إحدى العقبات تتمثل في أن المواطنين في بعض الأحيان ليسوا على علم بأن لديهم الحق في التصويت أو كيفية التسجيل.

ويتسم النظام الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية بالكثير من التعقيدات ، فلا يتم اختيار الرئيس وفق الانتخاب المباشر فقط، وإنما من خلال اختيار أعضاء المجمع الانتخابي والذي تم تدشينه من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة فى الدستور كحل وسط جزئي بين انتخاب الرئيس بتصويت فى الكونجرس وانتخاب الرئيس بالتصويت الشعبى للمواطنين المؤهلين.

والمجمع الانتخابى أو "Electoral college" ليس مكانا، بل هو عملية اختيار الأعضاء الناخبين، واجتماعهم، حيث يصوتون لاختيار الرئيس ونائب الرئيس. ويتم عد أصوات أعضاء المجمع الانتخابى من قبل الكونجرس.

ويتكون المجمع من 538 من المندوبين، وللفوز بالرئاسة، يحتاج المرشح لتأمين أغلبية 270 صوتا. ويمثل كل ولاية فى المجمع الانتخابى نفس عدد من يمثلها فى الكونجرس؛ ناخبا أو مندوباً عن كل عضو فى مجلس النواب، بالإضافة إلى اثنين لمجلس الشيوخ.

ويخصص لمقاطعة كولومبيا ثلاثة ناخبين، ويتم معاملتها كولاية فى المجمع الانتخابى بموجب التعديل 23 للدستور الأمريكي.

ويلتزم المندوبون بالتصويت لصالح المرشح الذي يختاره الناخبون في الولاية نفسها، ويحصل المرشح صاحب أعلى الأصوات على جميع أصوات المجمع الانتخابي في الولاية، بينما لا يحصل منافسه على شيء، وذلك باستثناء ولايتي مين ونبراسكا اللتين تقسمان أصوات المجمع الانتخابي بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.