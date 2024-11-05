اليوم السابع
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هاريس من بيتسبرج: نحتاج إلى كل صوت

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 06:15 ص
هاريس من بيتسبرج: نحتاج إلى كل صوت هاريس
أحمد علوى

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دعت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة، كامالا هاريس، خلال تجمع في بنسلفانيا، جميع الناخبين إلى التصويت، قائلة أمام حشد في بيتسبرج إن كل "صوت سيحدث فارقاً في الانتخابات".

وأضافت هاريس أن "المؤشرات تصب في صالحنا"، متعهدةً بـ"تقديم جيل جديد من القيادة" في الولايات المتحدة.

وتجنبت هاريس ذكر منافسه الجمهوري دونالد ترمب بالاسم، وبدلاً من ذلك حددت رؤيتها حال فوزها بتجاوز "عقد من السياسة مدفوعاً بالخوف والانقسام".

أظهر مقطع فيدو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى إكس، المرشحة الأمريكية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس وهى تطرق أبواب الناخبين بولاية بنسلفانيا لحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.







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