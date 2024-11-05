نقيب الغزل والنسيج يبحث مع رئيس الاتحاد الحر لعمال البحرين التعاون المشترك

كتبت آية دعبس

عقد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد، ، لقاءً مثمرًا مع وفد النقابة العامة للغزل والنسيج في جمهورية مصر العربية، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، حضره أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الحر بمقر الاتحاد بمدينة عيسى.

تضمن اللقاء استعراض أهم المجالات التي تعنى بالجانب العمالي من جهة الاتحاد الحر، والتي تشمل: لجنة المرأة العاملة والطفل ولجنة الصحة والسلامة المهنية ولجنة الشباب العامل ولجنة علاقات العمل والشكاوى والتشريع ولجنة التنظيم الداخلي.

أكد رئيس الوفد المصري عبدالفتاح إبراهيم على ضرورة الاستفادة من التجارب النقابية الناجحة في البحرين وتطبيقها كنموذج يحتذى به في النقابة العامة للغزل والنسيج.

وأثنى رئيس الاتحاد الحر على أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين النقابات العمالية، بما يسهم في تحسين أوضاع العمال وتعزيز حقوقهم في المنطقة، مشيدا بالتعاون الوثيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والذي يتنامى يوما بعد آخر بما يخدم القطاع العمالي للبلدين وينعكس على العمل النقابي العربي أجمع.



