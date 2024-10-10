أمين اتحاد العمال: نقابة الفلاحين لا يمكن اعتبارها ضمن النقابات العمالية

كتبت آية دعبس

قال عيد مرسال، الأمين العام لـ اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، إنه لا يوجد نقابة عمالية للفلاحين، غير أن عمال الزراعة يحصلون على عضوية النقابة العامة للعاملين بالزراعة أحد أكبر النقابات العمالية بالاتحاد، مؤكدا أن نقابة الفلاحين لا يمكن اعتبارها ضمن النقابات العمالية، بل نقابة مهنية نظرا لأن الفلاحين يتم تصنيفهم كأصحاب عمل.

وأوضح مرسال، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نقابة الفلاحين سبق أن تقدمت بطلب للانضمام للاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، فى الدورة النقابية السابقة، إلا أن الاتحاد رفض بسبب تصنيف الفلاحين كأصحاب عمل وليسوا عمال، مشيرا إلى أن النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى تضم فى عضويتها كل من يملك مساحات زراعية أقل من فدان، أو عمال الزراعة.

وفى تصريحات سابقة، أكد عيد مرسال أن النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، قد وضعت برنامج للنهوض باللجان النقابية وتثقيفهم وتدريبهم، بهدف دعمهم وإصقال خبراتهم وتنمية الوعى النقابى والتشريعي لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، وشرح قانون التأمينات الاجتماعية وحالات استحقاق المعاش وقانون العمل، وقانون التأمينات الجديد.