اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 8550 طن قمح ورصيد الصوامع يصل 260 ألف طن

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 11:06 ص
ميناء دمياط يستقبل 8550 طن قمح ورصيد الصوامع يصل 260 ألف طن ميناء دمياط
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادرت 4 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22275 طن تشمل : 1617 طن ملح معبأ و 6000 طن أسمنت أبيض و 2150 طن اسمنت معبأ و 4545 طن كلينكر و 7963 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45732 طن تشمل : 8550 طن قمح و 6800 طن سكر و 10200 طن ذرة و 12731 طن حديد و 5111 طن ابلاكاش و 1034 طن خشب زان و 3918 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1306 طن .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 157 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 43 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1397 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 140799 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118167 طنًا .


كما غادر4 قطار بحمولة إجمالية 4932 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ والقليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5172 حركة .

 







ميناء دمياط

دمياط

النقل

وزارة النقل



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