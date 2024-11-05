مجمع البحوث الإسلامية يعلن جهوده الدعوية خلال شهر أكتوبر

كتب لؤى على

كشف التقرير الشهري للأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بـ مجمع البحوث الإسلامية، عن إطلاق (33) قافلة دعوية وتوعوية الشهر الماضي إلى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة الحدودية والنائية، حيث نفذ وعاظ الأزهر وواعظاته نحو (22703) لقاء بالمساجد، إضافة إلى (10592) خطبة جمعة، و(3590) ندوة وأمسية دينية، ضمن خطة التوعية العامة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج الدعوية للوعاظ والواعظات بما يحقِّق دور الأزهر ورسالته الدعوية والتوعوية.

وقال د. محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الخطة استهدفت تنفيذ مجموعة من الأنشطة الدعوية في عدد من الأماكن، أبرزها: مراكز الشباب، والمستشفيات، ودور الرعاية الاجتماعية، والشركات، ومراكز الشرطة وأقسامها، ومعسكرات الأمن المركزي، والسجون؛ حيث تم عقد نحو (12896) لقاء متنوعًا، كما تم عقد نحو (2437) مقهىً ثقافيًا في المقاهي وقصور الثقافة، مضيفًا أن هذه اللقاءات استهدفت التركيز على القضايا المطروحة على الساحة والتي تشغل بال الفئات الجماهيرية المتنوعة وتتعلَّق بواقعهم، ومنها: الحفاظ على النفس الإنسانية، والتأكيد على أهمية التكافل المجتمعي، وضرورة الحفاظ على القيم الأخلاقية والمجتمعية.



أضاف الجندي أن خطة التوعية العامة، تأتي ضمن استراتيجية المجمع السنوية ورؤيته في مجال الدعوة، والتركيز على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور على اختلاف فئاته وتنوع ثقافاته؛ وذلك لمناقشة أهم القضايا التي تلامس واقع هذا الجمهور وتشكل جزءًا مهمًّا في حياتهم، حيث أطلق المجمع حملتين توعويتين: «بل هو قرآنٌ مجيدٌ» لبيان حُرْمة القرآن الكريم ووجوب توقيره واحترامه، «أكتوبر..إرادة الماضي ووعي المستقبل» بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.، مشيرًا إلى أن المجمع نفذ (7300) لقاء ضمن برنامج التأصيل الأخلاقي، و(6130) ضمن برنامج المنبر الثابت بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية.



أوضح الأمين العام أن الخطة تضمنت الاهتمام بالمرأة المصرية حيث نفذ الوعاظ والواعظات نحو (4305) لقاء، في سبيل التواصل مع السيدات بشكل فعّال من خلال مناقشة العديد من القضايا المهمة، والرد على أسئلتهن واستفساراتهن المختلفة بصورة سهلة مبسطة، وتنمية القيم الأخلاقية والمجتمعية لديهن، وبث الأمل في نفوسهن، كما نفذ الوعاظ والواعظات نحو (7783) بالمعاهد والمدارس.