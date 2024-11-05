لا يفوتكم.. زخة شهب الثوريات تمطر السماء اليوم بـ10 شهب فى الساعة

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية تشهد اليوم الثلاثاء، زخة شهب الثوريات.

وقال تادرس، إن شهب الثوريات زخة شهابية صغيرة يبلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة ، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بالشهب عالية السطوع.

وتنتج شهب الثوريات من حبيبات الغبار التي يخلفها الكويكب 2004 - TG10 ، وأيضا من مخلفات المذنب 2P-Encke وتستمر هذه الزخة من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 4 نوفمبر وفجر 5 نوفمبر.

أفضل مشاهدة تكون بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الثور وهو سبب تسميتها ، كما يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر بالسماء.