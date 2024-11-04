اليوم السابع
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مشهد بديع اليوم.. القمر يقترن برمز الجمال وعطارد وقلب العقرب يزينان سماء المساء

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 01:18 م
مشهد بديع اليوم.. القمر يقترن برمز الجمال وعطارد وقلب العقرب يزينان سماء المساء اقتران القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن سماء مصر تشهد اليوم الإثنين، اقتران القمر والزهرة مع كوكب عطارد ونجم قلب العقرب.

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن القمر يترائى في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية - كوكب الحب والجمال).

وتابع: وفي نفس المشهد نرى النجم Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب، وهو نجم أحمر عملاق يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ، ويبعد عن الأرض بحوالي 600 سنة ضوئية.

كما يترائى كوكب عطار (أقرب الكواكب إلى الشمس - مرسال الآلهة)، حيث يمكن رؤيتهم بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة باتجاة الغرب حتى بداية غروبهم في الـ 8:45 مساء تقريبا.







القمر

الزهره

كوكب الزهرة

عطارد

كوكب عطارد

قلب العقرب



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