كارثة مناخية بإسبانيا.. غرق شوارع برشلونة والبحث عن مفقودى فيضانات فالنسيا

فاطمة شوقى

تواجه إسبانيا كارثة من وصول الفيضانات إلى برشلونة بينما تستمر فرق الإنقاذ فى البحث عن أكثر من 2000 مفقودا فى فيضانات فالنسيا، حيث خلفت الفيضانات حوالى 217 ضحية حتى الآن.

وخلفت الأمطار الغزيرة في شرق إسبانيا، فى فالنسيا، ما لا يقل عن 217 قتيلا وأجبرت على تعليق خدمات القطارات والصفوف والرحلات الجوية، بينما تواصل السلطات البحث عن المفقودين ويواجه السكان خسائر مدمرة، وفقا لصحيفة واتجهت جبهة الأمطار الغزيرة التي تضرب ساحل البحر الأبيض المتوسط الإسباني، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 217 حالة وفاة منذ يوم الثلاثاء الماضي، نحو النصف الجنوبي من كتالونيا وتسببت في العديد من الحوادث.

وغمرت موجة البرد أو عاصفة دانا، الشوارع والطرق في جميع أنحاء برشلونة، بما في ذلك مطار إلبرات، الذي تعرض لفيضانات جزئية في منشآته، مما أثر على نحو 50 رحلة جوية. ومع ذلك، حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة.

هذه المرة، تصرفت السلطات بحذر شديد، وأرسلت ولاية كتالونيا إشعارات إنذار حمراء إلى مختلف المناطق الكاتالونية بينما كان دانا يتجه شمالًا. وفي برشلونة، تلقت جميع الهواتف المحمولة الإنذار والذي تضمن رسالة باللغتين الكاتالونية والإسبانية تحث المواطنين على "تجنب السفر غير الضروري" و"الابتعاد عن مجاري المياه والوديان" خلال الساعات الثلاث المقبلة.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها حكومة كتالونيا تعليق الدراسة في المدارس والجامعات في المناطق الأكثر تضررا. بالإضافة إلى ذلك، توقفت خدمة قطارات الركاب حتى الساعة الثانية بعد الظهر. تلقى رجال الإطفاء في العاصمة ما يقرب من 150 مكالمة بشأن حوادث خلال ساعتين.

وفي المناطق الجنوبية من كتالونيا، لم يكن من الممكن القيادة على بعض الطرق، وانتشرت صور الطرق التي تم تحويلها إلى حمامات سباحة حقيقية بسيارات عائمة على شبكات التواصل الاجتماعي. تتصل بعض هذه الطرق بمطار إل برات، بالإضافة إلى ذلك، توقفت حركة القطارات السريعة بسبب غمر نفق بالقرب من البرات.

وبالمثل، كان الأمر يتعلق بتوصيل المنتجات الأساسية والأدوية إلى الأماكن التي لا تعمل فيها الشركات، بالإضافة إلى استعادة الخدمات الأساسية، مثل إمدادات المياه، حيث لم يكن ذلك ممكنا بعد.

وبعد مرور أكثر من ستة أيام، لا يزال من غير الممكن الحصول على فكرة عن حجم المأساة، حيث ترفض سلطات بلنسية تقديم عدد تقريبي للمفقودين، قدم فحص مواقف السيارات في مركز بونير للتسوق في الدايا بصيص من الأمل، ويخشى أن يكون المرآب المشبع بالمياه، والذى يتسع لحوالي 2000 سيارة، قد يأوي عشرات الجثث، ومع ذلك، وفقا للشرطة الوطنية، فإن الفحص الأول لـ 50 مركبة لم يسفر عن أي وفيات جديدة.