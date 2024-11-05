ضمان جودة التعليم تحدد معايير وأهداف اعتماد المؤسسات التدريبية

كتب محمود طه حسين

حددت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد معايير اعتماد المؤسسات التدريبية، وشملت الجودة والتطوير المستمر و المدربون والتخطيط والحوكمة والمتدربون والبرامج التدريبية والموارد المادية و نظم المعلومات الإدارية، موضحة أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تعمل على تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لضمان جودة التعليم والتدريب ، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1681 لسنة 2024 ، والذي عدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006م بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، وأهمية التدريب كخيار استراتيجي لتنمية رأس المال البشرى.

وشددت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على أن التدريب عملية مخططة تسهم في تنمية الجدارات الفنية والسلوكية والإدارية للأفراد، وتمكنهم من أداء فعال ومثمر يحقق أهداف المؤسسة وأهدافهم الشخصية، وتدرك الهيئة أهمية التدريب في مواكبة متطلبات العصر الحديث، وتحرص على نقل المعرفة بطرق عصرية تمكن من مواجهة التحديات المستمرة والخبرات ويستهدف الاعتماد في مجال التدريب، تنمية الكفاءات البشرية وتحقيق النجاح المؤسسى والفردي، وضمان جودة التدريب وفعاليته من خلال تقييم مستقل للمؤسسات التدريبية من قبل الهيئة، والتحقق من توافقها مع المعايير المحددة للاعتماد

وحددت الهيئة أهداف معايير اعتماد المؤسسات التدريبية: تعزيز ثقافة التقييم الذاتي المستمر وتطوير مسارات التنمية المهنية للمدربين وضمان تكامل أنظمة الجودة الداخلية ووضع منظومة واضحة لجودة عمليات التدريب وإتاحة نوع من الاستقلالية للمؤسسات التدريبية وضمان جودة مخرجات التدريب وتعزيز التجربة التدريبية لدى المتدربين والتخطيط والتنفيذ المستمر للمواءمة مع سوق العمل.



